Investigan muerte de Meredith; Fiscalía revisa videos

Las autoridades contemplan indagar si la menor presentaba alguna condición que pudiera estar relacionada con las lesiones

La muerte de Meredith, una niña de 5 años que llegó sin vida al Hospital Universitario de Monterrey, es investigada por la Fiscalía de Nuevo León, que analiza posibles circunstancias de maltrato y las lesiones que presentaba la menor antes de fallecer.

Fiscalía espera resultados de la autopsia

Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, informó este miércoles que todavía no se cuenta con el resultado de la autopsia, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente la causa de muerte.

“Se está llevando a cabo el análisis del cuerpo. Actualmente, la autopsia está en patología, no se tiene todavía el resultado de la causa de muerte”, declaró el funcionario durante rueda de prensa.

Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público ha recabado entrevistas y revisa material audiovisual que fue proporcionado por la madre de la niña, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

“Se han llevado a cabo diversas entrevistas dentro de la carpeta de investigación, así como algunos videos. Toda esta información la proporcionó la madre y se están evaluando las circunstancias al respecto”, explicó el vicefiscal.

Analizan entrevistas y evidencias sobre las lesiones

Una de las líneas que se analizan corresponde a las versiones que señalan que la propia menor presuntamente se ocasionaba las lesiones que presentaba. Sin embargo, esta información forma parte de las entrevistas y evidencias que aún deben ser evaluadas por las autoridades.

“Sí, es dentro de la investigación donde se están analizando estas entrevistas, donde hacen referencia que la propia niña se causaba estas lesiones”, señaló el vicefiscal.

Asimismo, las autoridades contemplan indagar si la menor presentaba alguna condición que pudiera estar relacionada con las lesiones, aunque será necesario esperar los resultados de los estudios correspondientes y el avance de las diligencias.

Por ahora, la Fiscalía confirmó que no hay personas detenidas por estos hechos y que la investigación continúa abierta, será, con base en las pruebas, si existe alguna responsabilidad.