Investigan muerte de matrimonio en Linda Vista, Guadalupe

Las pesquisas revelaron que José Luis era médico jubilado del IMSS y presuntamente utilizó una pistola tipo revólver para disparar contra su compañera de vida.

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Luego de una serie de discusiones, un médico jubilado del Seguro Social presuntamente asesinó de un balazo a su esposa y, un segundo después, acabó con su vida en la colonia Linda Vista en Guadalupe.

La muerte del matrimonio de la tercera edad es investigada por agentes de homicidios de la Policía Ministerial.

La pareja fue localizada sin vida y con disparos de arma de fuego en el interior de un domicilio.

La casa localizada en la calle Amplia Vista 106 en la colonia Linda Vista en Guadalupe fue resguardada por efectivos municipales.

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Gracia Guerra, de aproximadamente 80 años, y su esposa María Margarita Montemayor, de la misma edad.

Ambos fueron ubicados sin vida en la sala de la casa, a una distancia de cuatro metros entre ambos cuerpos.

La casa es una propiedad de 10 metros de frente; tiene dos camionetas estacionadas en la cochera.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos fueron reportados alrededor de las 20:50 horas del miércoles.

Trascendió que el apoyo fue solicitado por un hermano de la mujer, quien a esa hora platicaba vía telefónica.

Según dijo a las autoridades, repentinamente se escucharon gritos y disparos.

Tras lo anterior, pidió ayuda a las autoridades y, al llegar a la casa, los efectivos localizaron los cuerpos sin vida.

La Policía Ministerial y elementos de Servicios Periciales localizaron un arma de fuego sin especificar el calibre.

Asimismo, se dio a conocer que no se localizaron indicios de un posible robo; sin embargo, los detectives de homicidios investigaban los hechos.

La casa permanece resguardada por una unidad de la policía de Guadalupe y acordonada con cinta amarilla.

Las pesquisas revelaron que José Luis era médico jubilado del IMSS y presuntamente utilizó una pistola tipo revólver para disparar contra su compañera de vida.

Por la ubicación del arma y de los cuerpos, las autoridades presumen que el médico acabó con su vida segundos después.

Los peritos localizaron dentro del cargador de cilindro dos casquillos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público.