Investigan muerte de joven apuñalado en estadio de Rayados

El hecho violento se registró cerca del acceso 1 del área de staff, sobre la avenida Las Torres, a la altura de la colonia La Hacienda

Un joven de 26 años perdió la vida, luego de haber sido atacado con un arma blanca el pasado sábado por la noche, en las inmediaciones del estadio de Rayados, en el municipio de Guadalupe.

El hecho violento se registró cerca del acceso 1 del área de staff, sobre la avenida Las Torres, a la altura de la colonia La Hacienda, donde la víctima , identificada cómo Francisco Linares, quien se dedicaba a labores de limpieza, resultó gravemente herido.

Tras la agresión, el joven fue trasladado de emergencia a la Clínica 21 del IMSS, donde permaneció internado en estado grave; sin embargo, la mañana de este lunes se confirmó su fallecimiento.

Al hospital acudieron agentes ministeriales, peritos y personal del Servicio Médico Forense, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

Hasta el momento no se ha informado cómo ocurrió la agresión ni se tiene identificado al responsable.

Será a través de las investigaciones y la autopsia de ley que las autoridades determinen el móvil y posibles responsables.