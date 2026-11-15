Investigan muerte de huésped en hotel de Valle Oriente

Al establecimiento, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, llegaron rescatistas privados y municipales, pero solo pudieron confirmar la muerte

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La muerte de un huésped provocó un despliegue de autoridades policiacas al Hotel Safi Metropolitan, en la zona de Valle Oriente, en San Pedro.

Como principal línea de investigación se presume un fallecimiento por causas naturales, según se informó extraoficialmente.

Rescatistas confirman la muerte del huésped

Fue a las 11:00 de la mañana del sábado cuando se recibió al número de emergencias el reporte de una persona inconsciente.

Al establecimiento, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, llegaron rescatistas privados y municipales, pero solo pudieron confirmar la muerte.

Trascendió que el hombre, identificado como Jesús de 80 años, habría sufrido un infarto agudo al miocardio cómo resultado la insuficiencia renal crónica que padecía.

Semefo determinará la causa del fallecimiento

Su cuerpo, sin embargo, fue enviado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para confirmar la causa de fallecimiento mediante la autopista de ley.

Las inmediaciones del hotel fueron custodiadas por elementos de la Policía de San Pedro y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.