Investigan muerte de hombre tras presunta riña en Cadereyta

Las primeras indagatorias señalan que el fallecimiento habría sido provocado por golpes, por lo que el caso es investigado como homicidio.

Un hombre de entre 60 y 65 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el municipio de Cadereyta Jiménez, presuntamente tras haber participado en una riña.

El hallazgo fue reportado sobre la carretera Reynosa, en el cruce con la carretera Los Palmitos, a la altura del kilómetro 25, en la comunidad de San Juan.

De acuerdo con el reporte preliminar, elementos ministeriales acudieron al sitio luego de recibir el aviso de un hombre inconsciente. Al arribar, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba huellas de violencia.

Las primeras indagatorias señalan que el fallecimiento habría sido provocado por golpes, por lo que el caso es investigado como homicidio.

La víctima no fue identificada en el lugar. Se trata de un hombre de complexión media, tez morena y de entre 60 y 65 años de edad, quien vestía una playera tipo polo de color oscuro.

Personal de la Fiscalía General de Justicia realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos