Investigan muerte de hombre sobre el Libramiento en García

A 24 horas de que una persona murió arrollada en el Libramiento, un segundo caso ocurrió sobre esa misma arteria en el municipio de García.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 08:30 horas sobre los carriles hacia Apodaca, debajo del puente con la avenida Lincoln.

De acuerdo a las investigaciones se estableció que la víctima fue arrollado por un tráiler, cuyo chofer se detuvo metros adelante del percance.

Sin embargo, en el lugar trascendió que presuntamente el cuerpo ya se encontraba tirado sobre uno de los carriles.

Pero esta versión está siendo investigada por la Policía Ministerial.

Los restos del hombre, de aproximadamente 30 años de edad, quedó destrozado luego de que la pesada unidad le pasó por encima.

La vialidad sobre esa carretera se vio afectada debido a la presencia del cuerpo y de las unidades de auxilio y de Policía.