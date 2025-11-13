Investigan muerte de hombre maniatado en puente de Ruiz Cortines

De acuerdo con información preliminar, la víctima se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, el cual no ha sido identificado de manera oficial.

Autoridades investigan la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida sobre un puente peatonal ubicado en la avenida Ruiz Cortines, poco antes del cruce con Rangel Frías, en la zona de la colonia Lincoln Unidad Residencial, al norponiente de Monterrey.

El hallazgo se registró la mañana de este miércoles en el puente ubicado a la altura de la calle Jardín de las Delicias, cuando personas que transitaban por el lugar reportaron la presencia del cuerpo.

Versiones extraoficiales señalan que el hombre se encontraba amarrado de las manos y recargado en el barandal del puente, en una de las esquinas del lado oriente de la vialidad. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el cuerpo presentaba signos de violencia en el cuerpo como alguna herida por arma de fuego o arma blanca.

Asimismo, no se ha confirmado si el hombre falleció en el sitio o si fue dejado en el lugar posteriormente.

Elementos de la Policía de Monterrey así como elementos ministeriales acudieron al sitio, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevó a cabo las primeras investigaciones.

Tras concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para realizar la autopsia de ley.

El hombre vestía sudadera en color blanco y pantalón oscuro de mezclilla al momento de ser encontrado.