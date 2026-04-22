Investigan muerte de hombre localizado en vivienda de Guadalupe

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, quienes procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades estatales y municipales investigan la muerte de un hombre, luego de que su cuerpo fuera localizado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Paseo de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe.

El hallazgo fue reportado sobre la avenida conocida como Camino a Vaquerías, en una vivienda marcada con el número 659, hasta donde se movilizaron corporaciones de seguridad tras recibirse el aviso correspondiente a través de los números de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del hombre fue localizado en avanzado estado de descomposición, situación que alertó a vecinos del sector y derivó en la intervención inmediata de las autoridades.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada, así como tampoco su edad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, quienes procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

Trascendió que, debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo, no fue posible determinar de manera inmediata las causas del fallecimiento ni establecer si presentaba huellas visibles de violencia, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios en el interior del domicilio, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley, la cual permitirá determinar la causa exacta de la muerte.

La zona permanece asegurada en tanto continúan las investigaciones.