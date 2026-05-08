Investigan muerte de hombre hallado dentro de auto abandonado

El cuerpo de un hombre fue localizado en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo sin placas en la colonia Valle de Santa Lucía

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado al interior de un vehículo abandonado en calles de la colonia Valle de Santa Lucía, al norte del municipio de Monterrey.

El hallazgo ocurrió al filo de las 21:00 horas en el cruce de la avenida Manuel Belgrano y la calle Pavón, lo que movilizó a elementos policiacos y de servicios periciales, luego de que vecinos del sector reportaran olores fétidos provenientes de un automóvil estacionado en la vía pública.

De acuerdo con habitantes de la zona, el hombre presuntamente era una persona en situación de calle que acostumbraba refugiarse y dormir dentro de vehículos abandonados del sector. Incluso, señalaron que solían verlo disfrazado de payasito en distintas calles de la colonia.

Vecinos indicaron que durante los últimos días de altas temperaturas dejaron de verlo salir del automóvil, situación que comenzó a generar preocupación entre quienes habitan en el área.

El cuerpo fue encontrado en los asientos traseros de un automóvil Focus que no contaba con placas de circulación.

Aunque la víctima no fue identificada de manera oficial, autoridades señalaron de manera preliminar que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que la causa del fallecimiento será determinada mediante la autopsia correspondiente.

Peritos y agentes ministeriales acudieron al lugar para realizar las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.