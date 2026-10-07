Investigan muerte de hombre en vía pública en Santa Catarina

Los primeros testimonios señalan que el hombre se desvaneció repentinamente, las autoridades no han establecido muerte por alguna causa específica

Un hombre murió cuando se encontraba en la vía pública en calles de la colonia Trabajadores, en el municipio de Santa Catarina, situación que movilizó a elementos de Protección Civil y posteriormente a autoridades ministeriales.

Los hechos fueron reportados al filo de las 6:00 horas, en el cruce de las calles Pintores y 21 de Marzo, donde se alertó a los cuerpos de auxilio sobre una persona que se encontraba aparentemente inconsciente sobre la vía pública.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el hombre se encontraba en el sector cuando repentinamente se desvaneció, por lo que quienes se encontraban cerca solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después, elementos de Protección Civil de Santa Catarina acudieron al sitio y realizaron una valoración de la persona; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Hiram, de 47 años de edad.

Tras confirmarse el deceso, el área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, debido a que hasta ese momento no se tenía establecida la causa por la que el hombre perdió la vida.

Posteriormente, elementos ministeriales y peritos arribaron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar los primeros indicios que pudieran ayudar a esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Aunque los primeros testimonios señalan que el hombre se desvaneció repentinamente, las autoridades no han establecido que se trate de una muerte por alguna causa específica, por lo que será necesario esperar los resultados de los estudios forenses.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas de su muerte.

La Fiscalía de Nuevo León continuará con las investigaciones para establecer qué ocurrió momentos antes del fallecimiento y descartar cualquier otra circunstancia relacionada con el deceso.