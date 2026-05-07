Investigan muerte de hombre en terreno baldío en Guadalupe

Autoridades investigan la muerte de un hombre de 75 años, el cual fue hallado sin vida cerca de las 22:00 horas en un terreno baldío en la colonia Los Lermas

La muerte de un hombre de aproximadamente 75 años de edad es investigada por autoridades, luego de que fuera localizado sin vida dentro de un terreno baldío en la colonia Los Lermas, en el municipio de Guadalupe.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 22:00 horas del miércoles sobre la calle San Sebastián, en su cruce con Arturo B. de la Garza, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera el reporte de una persona inconsciente en el sitio.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en situación de calle y ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Trascendió que la víctima aparentemente padecía una enfermedad relacionada con tuberculosis, sin embargo, serán las autoridades correspondientes y los resultados de la autopsia los que determinen con precisión las causas del fallecimiento.

La zona fue resguardada por elementos policiacos mientras personal de Servicios Periciales realizaba las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.