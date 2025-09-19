Info 7 Logo
Investigan muerte de hombre en su domicilio en Juárez, NL

Por: INFO 7

18 Septiembre 2025, 09:46

Un familiar encontró a Vladimir Morales Martínez, de 28 años de edad, inconsciente en una de las recámaras por lo que dio aviso a las autoridades.

Las autoridades investigan la muerte de un joven al interior de un domicilio en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registran en un domicilio de la colonia San Francisco sobre la calle de Fray Antonio de Sobrevilla #323.

Según información preliminar, un familiar encontró a Vladimir Morales Martínez, de 28 años de edad, inconsciente en una de las recámaras por lo que dio aviso a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la policía municipal para resguardar la zona, a espera de la llegada de peritos de la Fiscalía de NL para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si murió por hechos violentos o si se trató de muerte natural.

