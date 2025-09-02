Investigan muerte de hombre en San Bernabé XII

Fueron vecinos de la colonia quienes se percataron de la presencia del cuerpo del hombre tirado sobre la calle Cenizo cuando hicieron el reporte al 911

Autoridades investigan la muerte de un hombre en la Colonia San Bernabé XII en el municipio de Monterrey.

Fueron vecinos de la colonia quienes se percataron de la presencia del cuerpo del hombre tirado sobre la calle Cenizo cuando hicieron el reporte al número de emergencia 911.

Al llegar los cuerpos de auxilio, se confirmó qué la persona ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, no se ha podido identificar la identidad del occiso.

El lugar se mantiene asegurado por las autoridades para continuar con las investigaciones de los hechos.