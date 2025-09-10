Investigan muerte de hombre en motel de Juárez

En el lugar se encontraba una mujer, quien declaró a los agentes ministeriales que era la primera vez que salía con él.

Un hombre fue localizado sin vida la noche del lunes dentro de una habitación del motel Las Vegas, en el municipio de Juárez, lo que originó un operativo de investigación por parte de las autoridades.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Artemio, de aproximadamente 50 años de edad, quien fue encontrado sin signos vitales en la habitación número 26 del establecimiento, ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos, en la colonia Monte Verde.

Los reportes señalan que alrededor de las 21:00 horas el hombre comenzó a sentirse mal para posteriormente desvanecerse en el sitio. A pesar de los intentos por reanimarlo, ya no presentaba respuesta.

En el lugar se encontraba una mujer, quien declaró a los agentes ministeriales que era la primera vez que salía con él. Ella fue trasladada a declarar como parte de las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

La zona fue asegurada mientras peritos recolectaban evidencias y personal del Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora no se han precisado las causas de la muerte, las cuales se determinarán mediante la autopsia correspondiente