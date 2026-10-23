Investigan muerte de hombre en la vía pública en El Barrial

Las autoridades investigarán las circunstancias de su muerte para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la causa del fallecimiento.

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Un hombre fue localizado sin vida sobre una lateral de la Carretera Nacional, en el sector de El Barrial, en el municipio de Santiago.

El hallazgo ocurrió en el cruce de la Carretera Nacional y Cuatro Caminos, donde el cuerpo quedó tendido sobre la circulación de sur a norte, en una lateral de la vía.

De acuerdo con testigos, el hombre presuntamente se encontraba en estado etílico, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que pudo haber fallecido a consecuencia de una caída de su propia altura.

Sin embargo, las autoridades investigarán las circunstancias de su muerte para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la causa del fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.