Investigan muerte de hombre en la colonia Moderna de Monterrey

Aunque hasta el momento no se han dado con certeza los motivos de la muerte, las causas no serían una situación de violencia.

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El hallazgo del cuerpo de un joven al exterior de su domicilio provocó un despliegue de autoridades en la colonia Moderna, en Monterrey.

Trascendió que vecinos del sector localizaron al hombre, quien fue identificado como Alexis de 32 años de edad.

De acuerdo con las primeras indagatorias no se trataría de un homicidio, sino que el fallecido habría atentado contra su propia vida.

El cuerpo se encontraba recargado en una pared de la fachada, lazado a un ventanal.

Al darse cuenta de la escena, los habitantes de las inmediaciones solicitaron el apoyo de rescatistas, pero a su arribo solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Fue sobre la calle Palma, entre Clavel y Magnolia, donde se reportó la muerte al rededor de las 6:00 de la mañana.

Elementos de la Policía de Monterrey, así como de Protección Civil municipal, arribaron para acordonar el área y recabar las primeras versiones.

En tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudió para indagar el caso y llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense con el fin de determinar la causa oficial del deceso.