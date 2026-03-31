Investigan muerte de hombre en estacionamiento

Por: Danea Lázaro 30 Marzo 2026, 16:06 Compartir

Personal del instituto de criminalista y servicios periciales levantaron el cuerpo e investigaron los hechos del ahora occiso, quien no ha sido identificado.

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Un despliegue policiaco se registró en la colonia Obispado, en Monterrey, tras la muerte de un hombre en la entrada del estacionamiento de un edificio. Los hechos ocurrieron en el complejo de oficinas ubicado sobre la calle Lic. José Benítez marcado con el número 2460 A, donde el cuerpo del hombre fue hallado tirado junto a la pluma de estacionamiento. Según testigos el hombre se habría desvanecido, por lo que se llamó a los cuerpos de emergencia, arribando elementos de la fiscalía y policía de Monterrey, confirmando su muerte. Personal del instituto de criminalista y servicios periciales levantaron el cuerpo e investigaron los hechos del ahora occiso, quien no ha sido identificado.