Investigan muerte de hombre en el Centro de Monterrey

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del Centro Cultural Colegio Civil y la Preparatoria Pablo Livas, zona a la que se movilizaron elementos policiacos

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Un hombre de 38 años fue localizado sin vida en calles del Centro de Monterrey, por lo que autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Darío Guadalupe García, de 38 años.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del Centro Cultural Colegio Civil y la Preparatoria Pablo Livas, en el cruce de las calles Juan Méndez y Washington.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría sido golpeado y posteriormente llegó caminando acompañado de su hermano.

Tras presentar malestares, se desvaneció hasta el sitio donde finalmente fue localizado.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer las causas exactas de la muerte.