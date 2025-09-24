Investigan muerte de hombre en Central de Autobuses de Monterrey

El área se encuentra resguardada por personal de seguridad de la central de autobuses a la espera de la llegada de elementos de servicios periciales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un pasajero originario de Veracruz que llegó a Monterrey a una consulta médica, murió en la Central de Autobuses.

La víctima, de 54 años de edad, llegó a la ciudad a bordo de un autobús de la empresa Transportes Frontera económico 10593.

Sin embargo, cuando el autobús se estacionó en el andén número 31, su esposa e hijas se dieron cuenta que ya no reaccionaba.

La muerte fue reportada al personal de seguridad interna de la terminal y a la Policía de Monterrey.

Agentes ministeriales llegaron al sitio y durante las primeras investigaciones se reveló que el veracruzano tenía cita médica en un hospital de la ciudad.

No se dio a conocer el motivo de la consulta.

El área fue resguardada para que elementos de Servicios Periciales iniciaran las pesquisas.