Investigan muerte de hombre en barrio del Prado en Monterrey

Habitantes del sector observaron a la víctima tirada sobre un terreno y gritando por ayuda, por lo que rápidamente se acercaron para brindarle apoyo

Un hombre que pedía auxilio y que era auxiliado por vecinos en el sector del barrio del Prado, murió minutos después de ser localizado con múltiples golpes en un predio al oriente de Monterrey, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El hallazgo fue reportado al filo de las 18:30 horas en el cruce de la calle Ocaso y Canal Medular, donde habitantes del sector observaron a la víctima tirada sobre un terreno y gritando por ayuda, por lo que rápidamente se acercaron para brindarle apoyo mientras solicitaban una ambulancia.

Según versiones recabadas en el lugar, el hombre presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y se encontraba desorientado, además de que apenas podía hablar debido a las lesiones que tenía. Vecinos intentaron mantenerlo consciente mientras arribaban los cuerpos de auxilio.

Paramédicos llegaron minutos más tarde y comenzaron maniobras de reanimación; sin embargo, tras varios intentos confirmaron que el hombre ya había fallecido en el sitio.

De manera extraoficial trascendió que la víctima tendría entre 30 y 40 años de edad y presuntamente contaba con domicilio en el estado de Morelos. Autoridades investigan si el hombre fue agredido en otro punto y posteriormente abandonado en ese predio de la colonia Del Prado.

Elementos ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arribaron a la escena para iniciar las investigaciones, recabar indicios y entrevistar a vecinos del sector con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.