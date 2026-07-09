Investigan muerte de hombre en baldío de la colonia Industrial

Según reportes, la persona, quien no fue identificada, únicamente se tratará de un hombre que quedó al interior de un tejabán de madera y cartón

El hallazgo de un hombre sin vida al interior de un lote baldío movilizó a los elementos de la policía de Monterrey hasta la colonia Industrial.

Según reportes, la persona, quien no fue identificada, únicamente se tratará de un hombre que quedó al interior de un tejabán de madera y cartones ubicado al interior del predio sobre la avenida Calzada Victoria y Amado Nervo.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Monterrey, así como de agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

Se investigará si la persona sufrió de muerte natural o bien fue víctima de alguna situación de violencia, por lo que se esperará a la información oficial.