Investigan muerte de hombre en anexo de Santa Catarina

Los hechos se registran en un inmueble ubicado sobre la calle Hueman y el Andador Tolteca, donde fue localizado sin vida José "N", conocido como "Padrino Pepe"

La muerte de un hombre al interior de un centro de rehabilitación es investigada por las autoridades en la colonia Fama 1, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registran en un inmueble ubicado sobre la calle Hueman y el Andador Tolteca, donde fue localizado sin vida José "N", conocido como "Padrino Pepe", de aproximadamente 40 años de edad y quien se desempeñaba como encargado del centro.

De acuerdo con los primeros informes, durante la noche el hombre comentó a sus compañeros que se retiraría a descansar. Sin embargo, al intentar despertarlo la mañana de este sábado, ya no respondió, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que no existen huellas de violencia en el cuerpo y se presume que el fallecimiento pudo haber sido consecuencia de un posible infarto o de causas naturales.

No obstante, será la autopsia la que determine con precisión la causa de la muerte.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Proximidad de Santa Catarina, así como personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.