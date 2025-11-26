Investigan muerte de hombre en anexo de la colonia Mitras Centro

La persona de aproximadamente 40 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de la camioneta y estaba internado en este anexo.

Autoridades investigan la muerte del director de un centro de rehabilitación contra las adicciones en la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

El fallecido fue reportado sin vida durante la mañana del martes al interior de una camioneta estacionada en la cochera del inmueble.

Trascendió que no se trató de un deceso violento, y que el hombre padecía problemas por el abuso de drogas.

Durante la madrugada, según explicó una fuente, tras un episodio de violencia y actitud errática miembros del centro pretendían llevarlo a internar a otro establecimiento similar en Guadalupe.

En el trayecto el hombre perdió el conocimiento dentro del vehículo en el que era trasladado, por lo que regresaron.

Ya de nuevo en Mitras Centro solicitaron una ambulancia, pero al arribo de los rescatistas el director ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades lograron identificarlo como Marcelo de 48 años de edad, quien no presentaba huellas de violencia como golpes o heridas de algún tipo de arma.

Adicionalmente se detalló que el vehículo donde estaba el hombre llevaba placas de Tamaulipas con matrícula WC7716C.

El hecho se reportó sobre la calle Hermosillo en su cruce con Lerma, a una cuadra de la avenida Simón Bolívar.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes resguardaron la zona hasta la llegada de la Agencia Estatal de Investigaciones.