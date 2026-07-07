Investigan muerte de hombre en Allende, presumen cae de barda

Según se dijo una fuente ligada a las investigaciones que al caer de la barda presentaba un golpe de lesión en su cabeza.

Elementos de la policía local coordinados con elementos de la agencia Estatal de investigaciones investigan la muerte de un hombre en Allende presumen cae de una barda.

De acuerdo a las primeras investigaciones señalaron que los acontecimientos se registraron en Buenavista en el arroyo llamado Mireles del citado municipio.

La víctima fue identificado como Raúl Alejandro Garza Marroquín de 61 años de edad.

En primera ocasión señalaban que se trataba de una muerte natural sin embargo en investigaciones de agentes ministeriales mencionaron que se trató de un supuesto accidente al caer de una barda de un domicilio.

Según se dijo una fuente ligada a las investigaciones que al caer de la barda presentaba un golpe de lesión en su cabeza.

El perímetro donde se registraron los hechos es investigado por las autoridades del departamento de periciales y agentes ministeriales.

Las Agentes Investigadores de la Fiscalía dialogan con una mujer propiedad del domicilio donde se registró el presunto accidente.