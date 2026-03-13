Investigan muerte de hombre dentro de camión en Apodaca

Elementos de la policía municipal y personal de Servicios Periciales permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes

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Un hombre murió al interior de un camión urbano en el municipio de Apodaca, lo que movilizó a autoridades municipales y a personal de Servicios Periciales.

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Arco Industrial, donde se encuentra detenido un camión de la ruta 219 ProviVivienda.

Se trataría del chofer de la unidad, quien presuntamente comenzó a sentirse mal mientras conducía.

Ante la situación, detuvo el camión sobre el camellón e intentó descender de la unidad, sin embargo, se desvaneció y quedó tendido en la zona de salida de pasajeros.

El hombre tenía 64 años y según autoridades sufrió de un paro cardiaco, familiares en el lugar afirmaron que antes de salir a trabajar no comentó algún malestar.

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte de emergencia y, al revisar al conductor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía municipal y personal de Servicios Periciales permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte.

Debido a las diligencias, uno de los carriles de circulación permanece obstruido en la zona.