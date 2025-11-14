Investigan muerte de hombre con impactos de bala en Monterrey

El reporte de disparos se recibió alrededor de las 22:00 horas y movilizó a corporaciones policiales hasta una vivienda en la colonia Benito Juárez

Un hombre fue encontrado muerto con heridas de bala dentro de una vivienda de la colonia Benito Juárez, en Monterrey. El reporte de detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 22:00 horas y movilizó a corporaciones policiales hasta una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Paredes, a pocos metros del cruce con Benjamín Franklin. Al ingresar, los elementos confirmaron que en el interior se encontraba un hombre sin signos de vida y con múltiples impactos de bala. Información preliminar señala que el inmueble bajo el número 2409 era utilizado de manera habitual por personas que aparentemente vivían en condición de calle o se reunían allí de forma esporádica. Sin embargo, no se ha precisado si la víctima tenía relación con estas personas. El cuerpo permanece en calidad de no identificado y fue trasladado por servicios periciales para continuar con las investigaciones. La zona quedó resguardada mientras se procesan indicios que permitan determinar la mecánica del ataque y posibles responsables.