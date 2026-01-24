Investigan muerte de hombre al interior de un motel en Monterrey

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del hombre de aproximadamente 40 años de edad. No se observan lesiones de violencia.

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al interior de un automóvil compacto color rojo, dentro de las instalaciones de un motel ubicado sobre la avenida Abraham Lincoln, en el norponiente de la ciudad.

El hallazgo ocurrió en el Motel Porto Bello, marcado con el número 12501, a la altura de la colonia La Alianza, en los límites de los municipios de Monterrey y García. El vehículo se encontraba estacionado cerca de la barda perimetral del inmueble que colinda con la calle Antiguos Ejidatarios.

De acuerdo a información preliminar, el cuerpo fue encontrado dentro del automóvil, sin que hasta el momento se tenga certeza de si el deceso ocurrió al momento de su arribo al lugar o cuando se disponía a salir, así como si la persona se encontraba acompañada.

El hombre no fue identificado de manera oficial, sin embargo, se estimó que tendría alrededor de 40 años de edad.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey y posteriormente personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes acordonaron el área al interior del inmueble y realizaron las primeras investigaciones. En el exterior del motel no se observó presencia de autoridades de seguridad.

Trascendió que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia ni lesiones aparentes, por lo que se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales. Será la autoridad correspondiente la que determine oficialmente las causas del deceso.