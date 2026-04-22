Investigan muerte de hombre a orilla del Río Santa Catarina

Los paramédicos confirmaron que el desconocido ya se encontraba sin vida, por lo que dieron aviso a la Agencia Estatal de Investigaciones.

Agentes ministeriales investigan la muerte de un hombre en condiciones de calle localizado a la orilla del Río Santa Catarina.

Los restos del desconocido fueron reportados por el operador de un camión de tres y media toneladas.

El chofer esperaba el arribo de un mecánico, ya que su camioneta de carga quedó varada a unos metros del cuerpo.

Se estableció que el hombre fue encontrado sin vida entre dos columnas del puente hacia la autopista a Saltillo.

Estaba boca arriba sobre la banqueta donde se dividen las avenidas Antonio L. Rodríguez y Gustavo Díaz Ordaz.

Esto provocó que personal de Protección Civil del municipio de San Pedro arribara al lugar y revisara el cuerpo.

Los paramédicos confirmaron que el desconocido ya se encontraba sin vida, por lo que dieron aviso a la Agencia Estatal de Investigaciones.