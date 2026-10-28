Investigan muerte de guardia de seguridad en empresa de Monterrey

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Blas Alejandro, de 52 años de edad, quien presuntamente presentaba un golpe en la región de la cabeza.

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Un guardia de seguridad murió al interior de una empresa de seguridad privada durante la madrugada de este martes, en el Centro de Monterrey, donde las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento, luego de que fuera localizado con un golpe en la cabeza.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 4:40 de la mañana, cuando uno de los empleados encontró al hombre en la segunda planta de las instalaciones de la empresa Cabiemx, ubicada sobre la calle Privada Florida, en el sector de las avenidas José María Arteaga y Francisco I. Madero.

Tras el reporte, al sitio se movilizaron paramédicos y elementos de la Policía de Monterrey, quienes acudieron para atender la situación. Sin embargo, a su llegada, los socorristas confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Blas Alejandro, de 52 años de edad, quien presuntamente presentaba un golpe en la región de la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las líneas de investigación apunta a que el hombre pudo haber caído de su propia altura y sufrido una lesión mortal. No obstante, las autoridades también indagan si su fallecimiento pudo estar relacionado con algún hecho delictivo, por lo que no se descarta que se trate de una muerte violenta.

La zona fue acordonada por los policías municipales para preservar el lugar de los hechos, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León comenzaron con las diligencias correspondientes y la recolección de indicios.

Las investigaciones buscarán establecer cómo ocurrió el fallecimiento y determinar si la lesión que presentaba el guardia fue producto de una caída accidental o si hubo alguna otra circunstancia que derivara en su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente la causa del deceso, por lo que será a partir de las indagatorias y los resultados periciales como se determine qué ocurrió al interior de la empresa.