Investigan muerte de ex policía de Durango en Santa Catarina

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este viernes, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Villany y avenida Viñedos.

La muerte de un hombre, quien fue policía en el municipio de San Juan del Río, Durango, es investigada por las autoridades luego de ser localizado sin vida y con un impacto de bala al interior de un domicilio de la colonia Los Viñedos, en Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este viernes, en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Villany y la avenida Viñedos, luego de que durante la madrugada vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, los estruendos fueron escuchados alrededor de las 3:00 horas; sin embargo, fue hasta horas después cuando familiares acudieron al domicilio y localizaron al hombre sin vida.

La víctima fue identificada como Abel Soto Gallegos, de 45 años, quien contaba con antecedentes como elemento de la Policía Municipal de San Juan del Río, Durango.

El cuerpo presentaba un impacto de bala, por lo que agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Como parte de las indagatorias, los ministeriales también revisaron una camioneta Chevrolet Silverado, que estaría relacionada con las investigaciones y cuya presencia en el sitio es analizada por las autoridades.

Por el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de un asesinato, por lo que serán los peritajes y las investigaciones los que permitan establecer cómo ocurrió la muerte y si el impacto de bala está relacionado directamente con el fallecimiento.

El domicilio fue acordonado por las autoridades para realizar la inspección correspondiente y localizar posibles indicios que ayuden a esclarecer los hechos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.