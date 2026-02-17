Investigan muerte de comerciante de 88 años en Juárez

El cuerpo fue encontrado por uno de sus familiares que llegó a buscarlo a su domicilio localizado en la colonia Valle de Juárez

Agentes de homicidios de la Policía Ministerial investigan la muerte de un comerciante de 88 años de edad.

La víctima, identificado como Pedro, fue encontrado sin vida sentada en un sillón de la sala de su casa.

El cuerpo fue encontrado por uno de sus familiares que llegó a buscarlo a su domicilio localizado en la calle Margarita Maza de Juárez, en la colonia Valle de Juárez, en el municipio de Juárez.

De acuerdo a las investigaciones, se estableció que la víctima presuntamente no presentaba huellas de violencia, pero serán los detectives forenses los encargados de establecer las causas del fallecimiento.

Trascendió que Pedro, de 88 años, se dedicaba al comercio afuera de su casa y en los mercadillos rodantes que se instalan cerca del sector.

Vecinos de la mencionada calle revelaron que el hombre acostumbraba a vender sobre la banqueta artículos como sillas, mesas, cubetas y otros objetos.

Persona de Servicios Periciales de la Fiscalía iniciaron la búsqueda de evidencias alrededor del cuerpo.

Asimismo, analizan las cámaras de seguridad instaladas en una casa frente a este domicilio.

Los familiares de Don Pedro, llegaron al lugar y permanecieron sentados y en espera de noticias por parte de la Fiscalía.