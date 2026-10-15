Investigan muerte de bebé de dos meses en San Pedro; el menor fue hallado sin vida en unos departamentos del casco urbano.

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Autoridades investigan el fallecimiento de un bebé de apenas dos meses de edad, identificado como Rodrigo, quien fue reportado sin vida durante la madrugada de este martes en el interior de un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio de San Pedro.

El reporte se recibió alrededor de las 2:00 de la madrugada, lo que movilizó a elementos de la Policía de San Pedro y a personal de emergencia hasta el inmueble marcado con el número 432 de la calle Reforma, entre Hidalgo y Allende.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, trascendió que habrían sido sus propios padres quienes solicitaron el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por vecinos, en el inmueble habitan tres matrimonios jóvenes con sus respectivos hijos. El bebé fue localizado sin vida en uno de los departamentos del edificio.

Tras confirmarse el fallecimiento, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudió al sitio para realizar las primeras diligencias y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que no se ha establecido si la muerte estuvo relacionada con alguna agresión o con otras causas.

Será mediante la autopsia de ley como se determine la causa del fallecimiento, mientras continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Finalmente, cerca de las 8:00 de la mañana, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado para los estudios correspondientes.

El caso permanece bajo investigación, a la espera de los resultados periciales que permitan establecer qué provocó la muerte del menor.