Investigan muerte de bebé de 11 meses tras caída en Zuazua

Según la información proporcionada hasta el momento, la menor presentaba un golpe en la cabeza que habría sido ocasionado por la supuesta caída

Autoridades investigan las circunstancias en las que murió una bebé de 11 meses, identificada como Yuridia Enríquez Vicente, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital Materno Infantil.

Bebé habría sufrido una caída en Zuazua

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron el pasado 11 de septiembre, cuando la menor presuntamente sufrió una caída mientras se encontraba con sus familiares en la colonia Valle de Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

Tras el incidente, la bebé fue trasladada inicialmente a una clínica para recibir atención médica y posteriormente fue llevada al Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Según la información proporcionada hasta el momento, la menor presentaba un golpe en la cabeza que habría sido ocasionado por la supuesta caída.

Autoridades buscan esclarecer las causas de la muerte

Sin embargo, debido al fallecimiento, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las causas de la muerte.

La autoridad ministerial continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

Con información de Mariso Gómez...