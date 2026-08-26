Investigan malos olores reportados en el área metropolitana

La funcionaria señaló que Protección Civil ha realizado recorridos para tratar de identificar de dónde provienen los olores

Autoridades estatales investigan el origen de los malos olores reportados durante el fin de semana por habitantes de distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

La titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, informó que mantienen comunicación con Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente para conocer el origen de esta situación.

Realizan recorridos para identificar el origen

La funcionaria señaló que Protección Civil ha realizado recorridos para tratar de identificar de dónde provienen los olores; sin embargo, hasta el momento no cuentan con una respuesta definitiva.

“Estuvimos en contacto con protección civil y con el área de la secretaría de medio ambiente. Hay una investigación de eso, todavía no tenemos la respuesta de protección civil. Estamos en espera, pero sí hemos estado en comunicación. Ellos han estado haciendo rondines”, explicó.

Esperan resultados de Protección Civil

Marroquín Escamilla indicó que será el titular de Protección Civil quien dé a conocer mayores detalles sobre los resultados de estas revisiones y determine el posible origen de los malos olores.