Investigan lavado de dinero tras cateo en Colinas de San Jerónimo

Fiscalía de Nuevo León cateó una empresa de Colinas de San Jerónimo, Monterrey, por una investigación sobre presunto lavado de dinero.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en una empresa ubicada en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, como parte de una investigación relacionada con un presunto esquema de lavado de dinero.

El operativo comenzó alrededor de las 09:00 horas de este viernes, en un inmueble localizado sobre la calle Pierre Lotti, en su cruce con la avenida Insurgentes, donde se encuentra una empresa perteneciente a Specialty Monterrey.

Durante la diligencia, los agentes ministeriales ingresaron al establecimiento con una orden de cateo para buscar indicios que pudieran estar relacionados con operaciones realizadas presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

Entre los objetos y documentos que las autoridades estarían buscando se encuentran dinero en efectivo, tanto nacional como extranjero, además de joyas, relojes, obras de arte, vehículos con reporte de robo, documentación fiscal y registros de transferencias bancarias, entre otros elementos que pudieran aportar información a la carpeta de investigación.

El inmueble permaneció bajo resguardo de elementos de la Fiscalía de Nuevo León mientras se desarrollaban las labores de inspección y búsqueda de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante el cateo fueron localizados objetos o documentos relacionados con la investigación, ni si se realizó alguna detención.

La diligencia forma parte de una investigación en curso, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad penal.