Investigan intoxicación de alumnas con cristal en Santa Catarina

Dos estudiantes de 15 años fueron hospitalizadas tras consumir una bebida que presuntamente contenía cristal. La Fiscalía ya identificó a una persona

Dos estudiantes de 15 años de la Secundaria número 11 Yolanda Blanco García, en Santa Catarina, fueron hospitalizadas tras intoxicarse luego de consumir una bebida que, de acuerdo con la denuncia referida por la Fiscalía de Nuevo León, contenía cristal.

Este miércoles, el general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que ya existe una persona identificada en relación con la investigación. Sin embargo, no precisó su identidad ni confirmó que haya sido detenida.

“Efectivamente, se tiene a una persona hasta el momento identificada. La denuncia es, al parecer, una té con cristal”.

Flores Saldívar explicó que las autoridades cuentan solamente con un reporte médico que señala como una de las menores se encontraba gravemente delicada de salud.

“El estado de salud, al parecer, es grave hasta el día de ayer. No se ha confirmado el estado actual”.

El fiscal señaló que aún se desconoce cómo llegó la sustancia a manos de la menor, por lo que se realizarán entrevistas con compañeras de la estudiante para obtener información que permita esclarecer lo sucedido. Además, mencionó la existencia de una carpeta de investigación por corrupción de menores.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar cómo las estudiantes tuvieron acceso a la sustancia y quién sería el responsable de lo ocurrido.