Investigan incendio de vehículo estacionado en Apodaca

Por: Esmeralda Valdez 22 Febrero 2026, 16:22

Elementos de la Guardia de Proximidad del municipio de Apodaca acudieron como primeros respondientes al reporte de un vehículo incendiado en la colonia Valle de los Álamos. El siniestro se registró en el domicilio marcado con el número 323 de la calle Álamo Chopo, donde un automóvil que se encontraba estacionado comenzó a incendiarse por causas que hasta el momento no han sido determinadas. Tras el arribo de las autoridades municipales, la zona fue resguardada mientras se realizaban las labores correspondientes para controlar la situación y recabar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y serán las autoridades quienes continúen con las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.