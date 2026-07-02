Investigan hallazgo de restos humanos en Pesquería

Autoridades investigan el hallazgo de restos humanos en una obra en construcción de Pesquería; peritos realizan estudios para identificar a la víctima

Autoridades estatales investigan el hallazgo de restos humanos al interior de una obra en construcción, en el municipio de Pesquería, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

El hallazgo se registró durante la madrugada de miércoles en un terreno ubicado sobre las calles Ismael Garza y José González Alvarado, en la colonia Paseo de Linda Vista, donde el acceso permaneció restringido mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaban el procesamiento de la escena.

De manera preliminar trascendió que entre los restos localizados se encontró un torso y varias extremidades; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial el sexo ni la identidad de la víctima.

Al sitio acudieron agentes ministeriales, así como elementos de la Policía de Pesquería, quienes mantuvieron acordonada el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Serán la autopsia y los estudios periciales los que determinen la identidad de la víctima, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.