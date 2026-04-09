Investigan hallazgo de hombre sin vida en Salinas Victoria

El cuerpo del hombre fue localizado en un lote baldío, envuelto en bolsas negras, el cual presentaba huellas de violencia

Luego de que trascendiera el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el municipio de Salinas Victoria, el fiscal general del estado, Javier Flores, confirmó el hecho y señaló que la víctima permanece en calidad de no identificada.

“Efectivamente es un NN masculino, todavía no se logra la identificación de él”, declaró el funcionario al término de la reunión de seguridad realizada a puertas cerradas en el Palacio de Gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en un lote baldío, envuelto en bolsas negras. Presentaba condiciones que evidencian violencia: las piernas estaban cubiertas con plástico adicional, el cuerpo se encontraba encadenado, con las manos sujetadas y la cabeza envuelta con cinta adhesiva.

Vestía una playera en color gris oscuro y ya se encontraba en estado de descomposición.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, cuyos especialistas realizaron el procesamiento de la escena en espera del arribo del Servicio Médico Forense, encargado del levantamiento del cuerpo. Será a través de la autopsia de ley que se determine la causa de muerte.

Al ser cuestionado sobre si la víctima contaba con reporte de desaparición o si habría sido privada de la libertad, el fiscal indicó que las investigaciones continúan en curso.

“Se están haciendo los trabajos, todavía no existe el flyer de desaparecido”, puntualizó.