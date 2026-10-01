Investigan hallazgo de cinco personas sin vida en Montemorelos

Una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que encontraron un arma de fuego, tipo escuadra, en el interior de la camioneta

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Las autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan la muerte de una madre, sus tres hijos y su pareja sentimental en Montemorelos.

La joven madre y sus tres hijos fueron encontrados muertos a disparos, así como su pareja sentimental, en Montemorelos.

Identifican a las cinco personas fallecidas

Se trata de Cintia Abigail Tamez Rivera, de aproximadamente 33 años de edad, y su pareja sentimental, identificado como Leodegario Moya Garza, de 28 años de edad, a quien conocían como Junior, un empresario de Monterrey.

También sus tres pequeños niños, Gustavo de 3 años de edad, Bruno de 11 años y Cristian, niño de 10 años, quienes también fueron encontrados muertos a balazos.

Localizan los cuerpos en dos sectores de Montemorelos

En primera ocasión, en la Colonia El Fresno, a bordo de la camioneta Jeep Mojabed con placas de Nuevo León en color roja, en la que fueron encontrados Cintia Tamez y su pequeño hijo Gustavo de 3 años de edad, muertos ambos con disparos de arma de fuego.

En la colonia Los Nogales, domicilio de la joven madre, encontraron muertos a sus dos hijos, Bruno de 11 años y otro pequeño de 10, y a su pareja sentimental, Leodegario Moya Garza.

Las autoridades investigan los hechos que se registraron en Montemorelos y que consternaron a la población.

Agentes revisan cámaras de seguridad de la vivienda

Informaron que durante la noche un grupo de personas se encontraba reunido en el domicilio de la madre de familia, quienes llegaron a bordo de vehículos tipo RZR, por lo que agentes ministeriales investigan las cámaras de seguridad de la vivienda en la colonia Los Nogales donde vivía la familia.

Una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que encontraron un arma de fuego, tipo escuadra, en el interior de la camioneta donde fueron encontrados muertos tanto Cinthia Tamez como su pequeño niño de 3 años de edad.