Investigan feminicidio y suicidio en hotel de San Pedro

Según las investigaciones, durante la mañana del domingo Roberto habría atacado a Yoatzi con un objeto punzocortante y, posteriormente

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la muerte de una pareja localizada en el hotel Safi Metropolitan de San Pedro Garza García el pasado domingo es investigada como un feminicidio-suicidio, luego de que los estudios forenses determinaran las causas de muerte de ambas personas.

Estudios forenses establecen las causas de muerte

De acuerdo con las primeras investigaciones, Yoatzi Lizbeth Juárez Cabrera, de 25 años, murió a consecuencia de un choque hipovolémico, derivado de una herida penetrante en el cuello provocada con un objeto punzocortante.

En tanto, Roberto Eduardo Caballero Reyes, de 28 años, falleció debido a una contusión profunda que le provocó lesiones en cráneo, columna vertebral, región cervical, tórax y abdomen, luego de arrojarse desde la terraza de la habitación que ocupaba en el establecimiento.

Hechos ocurrieron en un hotel de Valle Oriente

Los hechos ocurrieron en el Hotel Safi Metropolitan, ubicado en el sector Valle Oriente, donde la pareja había ingresado el viernes.

Según las investigaciones, durante la mañana del domingo Roberto habría atacado a Yoatzi con un objeto punzocortante y, posteriormente, se lanzó al vacío desde el piso 15.

El cuerpo del hombre quedó en el acceso al estacionamiento del hotel, sobre el área cercana a la avenida Lázaro Cárdenas, donde acudieron elementos de las autoridades y peritos forenses para realizar las diligencias correspondientes.

Los estudios practicados por el Servicio Médico Forense permitieron establecer que la mujer falleció por la pérdida severa de sangre ocasionada por la lesión en el cuello, mientras que el hombre murió como consecuencia de las múltiples lesiones provocadas por la caída.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

La Fiscalía estatal informó que el cuerpo de Roberto Eduardo Caballero Reyes ya fue reclamado por sus familiares. En tanto, el cadáver de Yoatzi Lizbeth permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense, a la espera de ser reclamado por sus familiares.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio y posterior suicidio dentro del hotel.