Investigan feminicidio dentro de una vivienda en Monterrey

Fuentes allegadas al caso señalaron que la víctima tendría entre 20 y 25 años de edad y habría sido identificada de manera extraoficial como Jimena Nallely.

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El hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición movilizó la noche del domingo a corporaciones de seguridad e investigadores hasta una vivienda de la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey.

La movilización se registró alrededor de las 20:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 17 de Diciembre, luego de que habitantes del sector reportaran la presencia de fuertes olores que emanaban del inmueble.

Al acudir para verificar la situación, elementos policiacos localizaron en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida de una mujer. De manera preliminar trascendió que el cuerpo de la víctima se encontraba con huellas de violencia, envuelta en una cobija y oculta debajo de una cama dentro de una de las habitaciones.

Tras confirmarse el hallazgo, el área fue resguardada para permitir el ingreso de agentes investigadores y personal especializado en criminalística, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para la búsqueda y recolección de indicios.

Fuentes allegadas al caso señalaron que la víctima tendría entre 20 y 25 años de edad y habría sido identificada de manera extraoficial como Jimena Nallely. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían emitido información oficial sobre su identidad.

Las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento permanecen bajo investigación, por lo que las autoridades trabajan en el análisis de evidencias y entrevistas para esclarecer lo sucedido.

Elementos de la Policía Ministerial y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las labores de procesamiento de la escena, mientras que personal forense trasladó el cuerpo para los estudios correspondientes.