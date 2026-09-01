Investigan falso reporte de asalto dentro de banco

El incidente provocó que al menos tres patrullas municipales, y otras tres de la Fiscalía tuvieran que movilizarse para investigar

Una falsa llamada de emergencia, que ya es investigada, provocó un fuerte despliegue policiaco al alertar sobre una asalto armado a un banco en Monterrey.

De acuerdo con el reporte inicial, al 911 se denunció la presencia de delincuentes que irrumpieron y efectuaron varios disparos al interior de una sucursal bancaria en la colonia Contry.

Policías descartaron el supuesto asalto bancario

Al negocio, ubicado sobre el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Acuario, se desplegaron elementos de la Policía municipal y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Las autoridades se entrevistaron con el gerente del banco, quien descartó algún hecho delictivo y demostró que las operaciones del lugar se llevaban con normalidad.

Como parte del protocolo, los oficiales de Monterrey buscaron evidencia de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones sin que localizaran algún indicio.

Investigan origen de la falsa llamada al 911

Al confirmarse que se trataba de una falsa alarma, se abrió una indagatoria para ubicar de donde salió la llamada.

Y es que el incidente provocó que al menos tres patrullas municipales, y otras tres de la Fiscalía tuvieran que movilizarse para investigar.