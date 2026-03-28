Investigan extorsión en caso 'Tía Paty'; implicados ya ante juez

El fiscal indicó que aún podrían existir una o dos personas más con una participación. Reconoció que algunas personas habrían colaborado en eventos específicos

El caso conocido como “Tía Paty” sigue avanzando en Nuevo León, donde la Fiscalía General del Estado informó que la mayoría de los implicados ya se encuentran ante un juez de control, mientras continúan abiertas diversas líneas de investigación por el delito de extorsión.

El fiscal Javier Flores Saldívar detalló que este caso se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre del año pasado, lo que permitió desarrollar labores de investigación que derivaron en la identificación de los presuntos responsables y la detención de al menos dos personas.

Uno de los avances clave fue la colaboración de una persona previamente procesada, quien, mediante un criterio de oportunidad, aportó información para ubicar a otros implicados.

Actualmente, la mayoría de los detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

“Es la mayoría de las personas que están ahorita presentadas ante el juez y que han sido sometidas al juez de control”, señaló.

El fiscal indicó que aún podrían existir una o dos personas más con una participación menos directa en los hechos, e incluso reconoció que algunas personas habrían colaborado en ciertos eventos específicos.

“Al parecer en alguno de los conductos habían colaborado en algunos de los casos”, explicó, al referirse a posibles implicaciones adicionales.

Investigaciones continúan en curso: Flores Saldívar

Sobre estas personas que aún no han sido llevadas ante la autoridad judicial, precisó que las investigaciones siguen en curso.

“¿Te refieres a los que todavía no son llevados…? Pues prácticamente”, respondió al ser cuestionado.

En cuanto al modo de operación, explicó que en algunos casos se obtenían firmas de personas para posteriormente involucrarlas en procesos, generando presión o incluso afectaciones como difamación.

No obstante, subrayó que la conducta principal investigada consiste en exigir dinero a cambio de no proceder legalmente contra las víctimas, lo que configura el delito de extorsión.

“La conducta ilícita es pedir cantidades de dinero para dejar de apoderar a una persona”, puntualizó.

Asimismo, no descartó que quienes participaron de forma indirecta puedan enfrentar consecuencias legales.

“Podrían ser partícipes si se toma fielmente el concepto de participación”, indicó.

El fiscal también confirmó que existen al menos siete carpetas de investigación relacionadas con este caso, algunas de ellas por hechos de carácter delicado, por lo que evitó profundizar en detalles.

Finalmente, reiteró que una de las personas clave en la investigación ya fue sentenciada bajo un criterio de oportunidad, lo que le permite permanecer en libertad, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente el caso y determinar si existen más víctimas o responsables.

Así operaba la red de desprestigio de 'La Tía Paty'

Tras meses de controversia y múltiples reportes por vulnerar la integridad de ciudadanos, la red de la “Tía Paty” ha sido desarticulada de sus plataformas principales. El ecosistema digital, que llegó a concentrar a más de 70 mil miembros, operaba bajo un esquema de monetización basado en el desprestigio y la difusión de información privada.

Lo que inició como una página de contenido viral, mutó en una red de canales de Telegram con propósitos específicos: ventas, difusión de contenido y un exclusivo canal de "chismes".