Investigan extorsión a empleada doméstica en San Pedro

La trabajadora habría recibido una llamada en la que le exigieron reunir y entregar objetos de valor, entre ellos joyas, documentos vehiculares y efectivo

Autoridades ministeriales investigan una extorsión telefónica contra una empleada doméstica, quien presuntamente fue engañada para entregar joyería, facturas de vehículos y dinero en efectivo, en el municipio de San Pedro Garza García.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Naranjo y 16 de Septiembre, en el Centro del municipio, hasta donde se movilizaron policías municipales y agentes ministeriales tras recibir el reporte.

De acuerdo con los primeros informes, la trabajadora habría recibido una llamada telefónica en la que le exigieron reunir y entregar diversos objetos de valor, entre ellos joyas, documentos vehiculares y efectivo.

La empleada habría seguido las instrucciones de los presuntos extorsionadores, por lo que el robo terminó por consumarse.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales, quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si lograron recuperar los objetos robados ni se reportan personas detenidas.

La carpeta de investigación permanece abierta para esclarecer lo sucedido.