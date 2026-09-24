Investigan en Montemorelos intento de llevarse a una adolescente

Autoridades investigan el intento de privación de la libertad de una adolescente en Montemorelos, quien fue interceptada al esperar el transporte escolar.

Autoridades de Nuevo León investigan un presunto intento de privación de la libertad de una adolescente en el municipio de Montemorelos, luego de que la menor fuera interceptada cuando esperaba el transporte para acudir a la escuela.

El vicefiscal Alejandro Carlín confirmó que el intento de privación de la libertad ocurrió, aunque no llegó a concretarse.

“Efectivamente hubo un intento de privación de la libertad, lo cual no se llevó a cabo. Afortunadamente, está por entrevistarse a la víctima, se entiende que es una adolescente”, informó.

Tras la denuncia realizada por la madre de familia, elementos de la Policía de Montemorelos desplegaron un operativo y lograron detener a tres personas que viajaban en un automóvil gris.

Carlín señaló que los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades por la posesión de droga, mientras continúa la investigación para determinar si están relacionados con el intento de privación de la libertad.

“Estas personas traían droga y, por lo tanto, fueron puestas a disposición por el delito en el menudeo”, explicó.

Hasta el momento, la autoridad no cuenta con información que permita establecer que los detenidos formen parte de algún grupo delictivo.

“No se tiene hasta este momento dato relativo a que pertenezcan a una banda”, afirmó Alejandro Carlín.

La víctima deberá ser entrevistada por las autoridades ministeriales para recabar su testimonio y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.