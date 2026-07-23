Investigan el hallazgo de una persona muerta en Galeana

La policía local se movilizó por el reporte de la llamada anónima donde alertaban de una persona sin vida en la carretera, en la que se desconocen las causas.

El hallazgo de una persona muerta y completamente desnuda en el municipio de Galeana, es investigado por policías locales y agentes ministeriales.

De acuerdo a la información, una fuente policiaca señaló que los acontecimientos fueron reportados de manera anónima en el kilómetro 136 de la carretera 57 a la altura de la comunidad conocida como Los Pocitos en el mencionado municipio.

La policía local se movilizó por el reporte de la llamada anónima donde alertaban de una persona sin vida en la carretera, en la que se desconocen las causas.

Tras el hallazgo del cuerpo, policía local y agentes ministeriales arribaron para investigar porque señalaron que se trataba de una persona que estaba boca abajo y sin ropa, completamente desnuda.

El perímetro donde fue localizada la persona sin vida fue acordonado por elementos de la policía local y, posteriormente, esperaban la llegada de elementos periciales y del servicio médico forense, así como agentes investigadores para esclarecer la muerte.