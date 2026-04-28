Investigan domicilio por desaparición forzada en Monterrey

Al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el objetivo de localizar indicios que permitan establecer el paradero de la persona

Autoridades estatales investigan un domicilio presuntamente relacionado con la desaparición forzada de una persona, en hechos registrados en el centro de la ciudad de Monterrey.

La movilización se realizó en una vivienda ubicada en el cruce de las calles MM de Llano y Héroes del 47, marcada con el número 1558, donde agentes ministeriales iniciaron diligencias como parte de una carpeta de investigación por desaparición.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, quienes ingresaron al inmueble con el objetivo de localizar indicios que permitan establecer el paradero de la persona reportada como desaparecida.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores detalles del caso; sin embargo, se informó que el lugar podría aportar evidencia relevante para fortalecer la investigación.

El domicilio forma parte de un complejo utilizado para la renta de cuartos, donde los agentes continúan recabando información que ayude a esclarecer los hechos y dar con el paradero de la persona desaparecida.