Investigan disparo con arma de postas contra niño en Guadalupe

Según los primeros datos, el niño señaló que otro joven o adolescente le disparó; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido cómo ocurrió el incidente

Un niño de entre 9 y 10 años resultó herido de un disparo en una rodilla, presuntamente con un arma de postas, al interior de un domicilio de la colonia Tacubaya, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la información preliminar, tras resultar lesionado, sus familiares lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Verde, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente, fue llevado al Hospital Materno Infantil para continuar con su atención médica.

El caso provocó la movilización de elementos policiales y militares en la unidad médica, luego del ingreso del menor lesionado.

Según los primeros datos, el niño señaló que otro joven o adolescente le disparó; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido cómo ocurrió el incidente ni qué circunstancias derivaron en la detonación del arma.

Entre las interrogantes que deberán esclarecer las autoridades está si el disparo ocurrió durante una riña o si se produjo de manera accidental mientras alguien manipulaba el arma de postas, pues ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, se espera que las autoridades proporcionen información que permita determinar cómo sucedieron los hechos y si existe alguna persona señalada por su probable participación.

Asimismo, permanece pendiente la actualización sobre el estado de salud del menor, quien presentó una lesión en la rodilla.