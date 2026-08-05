Investigan ataque con bomba molotov tras incendio en Guadalupe

Vecinos del sector lograron controlar el incendio utilizando cubetas con agua, por lo que no fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos.

Un presunto ataque con una bomba molotov provocó el incendio de una camioneta y una motocicleta, además de dejar a un joven de 18 años con quemaduras en ambas piernas, durante la madrugada de este martes en el municipio de Guadalupe.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 02:05 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Control 131, en la colonia Tamaulipas, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras recibir el reporte de un incendio de vehículos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una persona habría arrojado un artefacto incendiario tipo molotov contra el área del cofre de una camioneta Dodge Grand Caravan color blanco, con placas STX-38-17. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron una motocicleta DT150, con placas 68SGR6, que se encontraba estacionada junto a la unidad.

Durante el incidente resultó lesionado José Raymundo Cortés, de 18 años, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las extremidades inferiores.

Inicialmente, el joven indicó que no había recibido atención médica y solicitó el apoyo de una ambulancia para ser trasladado al Hospital Universitario. Sin embargo, al arribar al sitio, elementos de la Policía de Guadalupe informaron que el lesionado ya había sido llevado por sus propios medios al Centro Médico Guadalupe, donde recibió atención especializada.

Vecinos del sector lograron controlar el incendio utilizando cubetas con agua, por lo que no fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Policía de Guadalupe, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para esclarecer el presunto ataque e identificar al o los responsables.